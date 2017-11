Red Bull Media House Matthias Nieswandt wird Senderchef von Servus TV Deutschland

Matthias Nieswandt © Dominik Bogdanov

Anderthalb Jahre, nachdem der Sender beinahe geschlossen wurde, ist Servus TV in seinem Heimatmarkt Österreich auf Wachstumskurs. Nun will der Sender aus dem Reich von Red Bull auch in Deutschland in die Offensive gehen und beruft mit Matthias Nieswandt erstmals einen eigenen Senderchef für den deutschen Markt.