Ranking Das sind die größten Medienkonzerne der Welt

Noch vor wenigen Jahren war Netflix unbekannt. Inzwischen setzt der US-Konzern so viel um wie Axel Springer und Pro Sieben Sat 1 zusammen. Der Umsatz der Google-Holding Alphabet wiederum ist mehr als zehnmal so hoch wie der von Netflix. Das geht aus dem Ranking der weltgrößten Medienkonzerne 2016 hervor, das HORIZONT Online exklusiv veröffentlicht.

Die größten Medienkonzerne der Welt

Rang 2016 Medienkonzern Land Umsatz 2015 in Mrd. € 1 Alphabet USA 67 588 2 Comcast Corp. USA 67 156 3 The Walt Disney Company USA 47 287 4 News Corp. Ltd. / 21st Century Fox USA 33 907 5 AT&T Entertainment Group (DirecTV) USA 31 811 6 Time Warner Inc. USA 25 343 7 Viacom Inc./CBS Corp. USA 24 474 8 Sony Entertainment JP 22 917 9 Apple Inc. USA 17 944 10 Altice Group NL 17 495 11 Bertelsmann SE & Co. KGaA GER 17 141 12 Cox Enterprises Inc. USA 16 314 13 Facebook Inc. USA 16 159 14 Liberty Media/Liberty Interactive USA 14 857 15 Tencent Holdings Ltd. China 14 765 16 Dish Network Corp. USA 13 582 17 Thomson Reuters Corporation USA 11 004 18 Vivendi S.A. FRA 10 627 19 The Hearst Corporation USA 9 644 20 Rogers Comm. CAN 9 263 21 Baidu Inc. China 9 237 22 Microsoft Corporation USA 9 178 23 Charter Comm. Inc. USA 8 791 24 RELX Group GB 8 226 25 Bloomberg L.P. USA 8 112 26 Essel Group IND 7 514 27 Lagardère Media FRA 7 193 28 BBC GB 6 620 29 ARD GER 6 485 30 Pearson plc GB 6 156 31 Netflix USA 6 111 32 Advance Publications USA 6 022 33 Amazon.com Inc. USA 5 800 34 Discovery Communications, Inc. USA 5 763 35 iHeart Media USA 5 626 36 The Nielsen Company NL 5 563 37 Shanghai Media Group China 5 463 38 The Naspers Group ZA 5 335 39 Nippon Hoso Kyokai JP 5 086 40 Grupo Televisa MX 4 998 41 S&P Global Inc. USA 4 789 42 Fuji Media Holdings, Inc JP 4 769 43 Yahoo! Inc. USA 4 478 44 Globo Communicação e Participações BRA 4 336 45 Wolters Kluwer nv NL 4 208 46 Activision Blizzard Inc. USA 4 204 47 ITV plc GB 4 095 48 Electronic Arts Inc. USA 3 962 49 AOL (Verizon) USA 3 930 50 Nintendo Company Ltd. JP 3 756

Quelle: HORIZONT / Herbert von Halem Verlag

Die größten deutschen Medienkonzerne

Rang 2016 Medienkonzern Umsatz 2015 in Mrd. € 11 Bertelsmann 17 141 29 ARD 6 485 52 Axel Springer 3 295 53 Pro Sieben Sat 1 3 261 71 Bauer Media Group 2 300 72 Hubert Burda Media 2 211 74 ZDF 2 114 83 Georg von Holtzbrinck 1 727

Quelle: HORIZONT / Herbert von Halem Verlag

Die Rangliste basiert auf den Jahresumsätzen von 2015, da die für 2016 erst im Laufe des Jahres veröffentlicht werden. Im Fall von Advance Publications und der Shanghai Media Group lagen bei Redaktionsschluss die Zahlen von 2015 noch nicht vor. In diesen Fällen wurde der letztmalig publizierte beziehungsweise geschätzte Jahresumsatz als Grundlage genommen.Im Ranking abgeschmiert sind die deutschen Medienkonzerne. HORIZONT sprach mit Lutz Hachmeister. Er ist der Direktor des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik, das das Ranking erstellt.„Bertelsmann, 1995 zweitgrößter Medienkonzern der Welt, stagniert beim Umsatz seit Jahren und ist inzwischen nicht einmal mehr unter den Top 10. Der Abstand zur Spitze ist uneinholbar. Dem Haus fehlt ein Streamingdienst, den Kauf eines Hollywood-Studios hat es nie gegeben, der Games-Bereich wurde vernachlässigt. Wachstumsdynamik gibt es am ehesten im TV-Geschäft und bei Arvato. Die erledigen inzwischen, unter anderem, Dienstleisteraufgaben für Facebook. Auf Dauer reicht das nicht, um in der Liga der ganz Großen mitzuspielen. Auch alle anderen deutschen Medienkonzerne wurden durchgereicht. Von acht deutschen Medienkonzernen sind zwei in den Top 50 übriggeblieben: Bertelsmann und die ARD.“„Medien-, Wissens- und Datenkonzerne müssen heute zusammen analysiert werden.“„Google nimmt 98 Prozent seiner Umsätze über Werbung ein. Das ist klassisches Mediengeschäft, mit einem Unterschied: Es sind keine eigenen, sondern fremde publizistische Inhalte, mit denen Google Werbegelder einnimmt. Dasselbe gilt für Facebook. Es liegt aber in der Marktlogik, dass diese Unternehmen über kurz oder lang in eigene Inhalte investieren werden, so wie Apple und Amazon es bereits tun. Google verfügt mit Youtube über eine gigantische audiovisuelle Infrastruktur.“„Wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass das Internet-Warenhaus Amazon eigene Serien produziert und mit der ,Washington Post‘ eine der wichtigsten US-Zeitungen kauft? Erst wurde in die Infrastruktur investiert, jetzt in die Inhalte.“„Für einen weltweiten Nachrichtendistributor, der auch mit Nachrichten mehr Geld verdient als jeder andere, kann keine medienrechtliche Sonderstellung akzeptiert werden. Ich plädiere allerdings dafür, geltendes Recht anzuwenden und zu modernisieren. Wir haben ein Grundgesetz, wir haben ein Persönlichkeitsrecht. Wir brauchen daher auch keine Digital-Charta. Das verkompliziert nur die Rechtsgrundlagen."„Die meisten ernst zu nehmenden Ökonomen gehen davon aus, dass wir vor dem Platzen der nächsten Tech-Bubble stehen. Wie beim einstweiligen Untergang der New Economy wird es zu entsprechenden Effekten kommen. Das verbleibende Werbeaufkommen wird einbrechen, es wird zu Fusionen kommen, branchenfremdes Kapital wird benötigt. Das hatten wir alles schon einmal, denken Sie an Carl Bosch mit seiner Imprimatur GmbH als einem großen Förderer der Frankfurter Zeitung vor 1933.“„Es gibt zu wenige, die sich auf dem Gebiet auskennen, und gar keinen in der Bundesregierung, der von führenden US-Konzernen ernst genommen würde. Man bräuchte jemanden, der den Gesamtkontext versteht und nachvollzieht, welche Dynamik der Markt besitzt. Was bedeutet es, dass Netflix fast aus dem Stand das gemeinsame Umsatzniveau von Springer und Pro Sieben Sat 1 erreicht? Oder dass News Corp vor zehn Jahren so viel wie Bertelsmann umsetzte und heute das Doppelte?“„Es gäbe Möglichkeiten, solche Entwicklungen zu konterkarieren, sei es mit einer stärkeren Besteuerung internationaler Online-Konzerne oder durch gezielte Förderung. Es ist doch erstaunlich, dass eine derart entwickelte Wirtschaftsnation wie unsere den globalen Medienmarkt so wenig im Blick hat. Stattdessen geht es immer nur um föderalen Machterhalt, und ansonsten heißt es: Ich bin nicht zuständig. Selbst auf EU-Ebene. Oettinger, der verlängerte Arm der Verlegerverbände, ist weg. Und wer ist der zuständige Kommissar für Kultur und Bildung? Ein Ungar von der Fidesz-Partei." usi