Ruckert-Nachfolge BVDW-Präsident Wahl wird neuer Chef bei RMS

Florian Ruckert, Vorsitzender der Geschäftsführung RMS (Bild: Bastian Görgens für RMS)

Wahl stand bis September 2016 an der Spitze des Zeitungsvermarkters OMS, der von Ströer übernommen worden ist. Mit Wahl, der seit Juni 2015 auch Präsident des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW) ist , finden die RMS-Gesellschafter einen Nachfolger für Ruckert, der zwar ein Neuling im Radiobusiness ist, dafür aber zwei entscheidende Qualifikationen mitbringt: Durch sein Amt im Verband ist er es gewohnt, mit vielen verschiedenen Parteien zu verhandeln. Das ist wichtig, denn die RMS mit ihren vielen Gesellschaftern und 161 Sendern gilt als schwer regierbarer Verbund.Zweitens kommt Wahl sein Know-how im digitalen Geschäft zugute. RMS arbeitet derzeit an der Automatisierung der UKW-Buchungssysteme und stellt sich zudem als Audiovermarkter neu auf. Fürs Digitalgeschäft hatte RMS mit Frank Bachér noch 2016 einen Nachfolger für den zu Ströer gewechselten Tobias Conrad gefunden.Wahl wird eine Doppelspitze mit Alexander Sempf bilden, Geschäftsführer Verkauf, der 2011 gemeinsam mit Ruckert bei der RMS angetreten war. "Wir freuen uns, dass wir als neuen Geschäftsführer einen ausgewiesenen Vermarktungsexperten gewinnen konnten. Der über vielfältige Erfahrung verfügt und zudem mit langjährigen Kontakten in den gesamten Werbemarkt außerordentlich gut vernetzt ist", sagt RMS-Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Dieter Hillmoth.Ruckert übergibt den Vermarkter in guten Zeiten. 2016 hat die RMS mit einem deutlichen Umsatzplus abgeschlossen, 2017 sind die Hamburger gut ins Jahr eingestartet. pap