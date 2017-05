Radio Advertising Award Das sind die besten Radiospots 2016

Am 25. April wurde zum dritten Mal der Radio Advertising Award für die besten Radiospots und Audioideen verliehen. Eine goldene Trophäe dürfen jeweils die Agenturen Kolle Rebbe, Oliver Voss, Grabarz & Partner, Heimat und BBDO Group Germany mit nachhause nehmen. HORIZONT Online präsentiert alle Gewinner-Spots.

Auf der von Barbara Schöneberger moderierten Veranstaltung wurden Gold, Silber und Bronze für die innovativsten und kreativsten Radiospots des letzten Jahres in insgesamt vier Kategorien verliehen. Dabei holte sich Kolle Rebbe in der Kategorie "Best Brand" Gold für den "Schicksalsschlag"-Spot für das Obdachlosenmagazin "Hinz & Kunzt". Außerdem belegt die Agentur den zweiten Platz in dieser Kategorie mit einem Spot für Lufthansa. Gold in der Kategorie "Best Creative Activation" sicherte sich die Werbeagentur Oliver Voss mit dem Spot "Wein" für Aldi.

Die Gewinner der Radio Advertising Awards 2017

Kategorie Kunde / Produkt / Spot(-serie) Dienstleister Best Brand / Gold Hinz & Kunzt: Schicksalsschlag Kolle Rebbe / Studio Funk Best Brand / Silber Lufthansa: Experten Kolle Rebbe / Studio Funk Best Brand / Bronze Volkswagen: Jedes Wort zählt Grabarz & Partner / Studio Funk Best Brand / Lobende Erwähnung Volkswagen: Amarok VWandlung Grabarz & Partner /Studio Funk Best Brand / Lobende Erwähnung Audi: You've got mail Kolle Rebbe / Hastings Best Creative Activation / Gold ALDI: Wein Oliver Voss / Studio Funk Best Creative Activation / Silber Volkswagen: Countdown Grabarz & Partner / Studio Funk Best Creative Activation / Bronze Philipp und Keuntje: Flurfunk für Freelancer Philipp und Keuntje / Hastings Best Creative Activation / Lobende Erwähnung Hornbach: Du lebst. Erinnerst du dich? Heimat / Loft Tonstudios Best Creative Activation / Lobende Erwähnung Volkswagen: Geheimnisse der Natur Grabarz & Partner / Studio Funk Best Storytelling / Gold Volkswagen: Countdown Grabarz & Partner / Studio Funk Best Storytelling / Silber Gesicht Zeigen! / Radio Ad: Alia Ogilvy & Mather / Studio Funk Best Storytelling / Bronze Innocence in Danger e.V.: Mina BBDO / Studio Funk Best Storytelling / Lobende Erwähnung Hinz & Kunzt: Schicksalsschlag Kolle Rebbe / Studio Funk Best Storytelling / Lobende Erwähnung Audi: Der Autoflüsterer thjnk / Studio Funk Best Innovative Idea / Gold Hornbach: Du lebst. Erinnerst Du dich? Heimat / Partizan Best Innovative Idea / Silber Techniker: Weil die beste Technik menschlich ist Jung von Matt / Studio Funk Best Innovative Idea / Bronze CraftWork/ Soundlounge: Soundlounge Poster BBDO / IOX Lab / TRO Best Innovative Idea / Lobende Erwähnung DaimlerAG / smart: smart electric symphony BBDO / klang ID Best Innovative Idea / Lobende Erwähnung Volkswagen: Song Inspektion Grabarz & Partner / Studio Funk Audience Award / Sieger Innocence in Danger e.V.: Mina BBDO / Studio Funk

Quelle: Radio Advertising Award



In der Rubrik "Best Innovative Idea" wurde der Agentur Heimat eine goldene Trophäe für ihre Hornbach-Kampagne "Du lebst. Erinnerst du dich?" überreicht. Den 1. Platz in der Kategorie "Best Storytelling" sicherte sich Grabarz & Partner. Die Hamburger überzeugten die Jury mit ihrer "Countdown"-Geschichte für Volkswagen. Zudem wurde die Spot-Reihe mit Silber in der Kategorie "Best Creative Activation" ausgezeichnet.Dem Publikum gefiel der Spot "Mina" der BBDO Group Germany am besten, wodurch es der Agentur zum "Audience Award" verhalf. "Mina" holt außerdem Bronze in der Kategorie "Best Storytelling". Neben den genannten Agenturen sicherte sich Philipp und Keuntje einen Bronze-Preis in der Kategorie "Creative Activation", Ogilvy & Mather bekam einen Silber-Award in der Kategorie Storytelling und Jung von Matt belegt den zweiten Rang in der Rubrik "Best Innovative Idea".Aus Sicht von Lutz Kuckuck können die Gewinner des Awards stolz auf ihre Arbeiten sein. "Sie haben eindrucksvoll bewiesen, dass Radiowerbung unterhaltsam, vielfältig und ausdrucksstark ist", sagt der Geschäftsführer der Radiozentrale, die den Radio Advertising Award veranstaltet. Die hohe Qualität der prämierten Spots zeige einmal mehr, dass der Werbeträger Radio "weiter auf gutem Kurs nach oben" sei, so Kuckuck. bre



