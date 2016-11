RTL Interactive Bild-COO Jan Wachtel wechselt zur Mediengruppe RTL Deutschland

Von der Spree an den Rhein: Jan Wachtel, aktuell Chief Operating Officer der Bild-Gruppe von Axel Springer, übernimmt im kommenden Frühjahr die Geschäftsführung von RTL Interactive. Marc Schröder verantwortet künftig als Chief Strategy Officer die neu geschaffene Einheit Stretagie und Diversifikation.

Als Chief Digital Content Officer und Geschäftsführer von RTL Interactive verantwortet Jan Wachtel ab Mai 2017 die digitalen Inhalte auf allen digitalen Plattformen der Mediengrupe RTL Deutschland. Dazu gehören unter anderem die Videoportale TV Now, Clipfish und Verticals wie Wetter.de. Derzeit verantwortet Wachtel als COO die Leitung der Betriebsprozesse der Bild-Gruppe.Der bisherige Chef von RTL Interactive Marc Schröder wird künftig als Chief Strategy Officer die strategische Unternehmensentwicklung und das Diversifikationsgeschäft der RTL Mediengruppe steuern. Matthias Büchs, derzeit Bereichsleiter Online/Mobile wird das Unternehmen zum Jahresende verlassen, um "eine neue unternehmerische Herausforderung anzunehmen", wie RTL mitteilt.Wachtel und Schröder berichten direkt an Anke Schäferkordt. "Mit Jan Wachtel ist es uns gelungen, für unsere digitalen Inhalte einen ausgewiesenen Experten zu gewinnen, dessen Aufgabe es sein wird, unser digitales Portfolio weiter zu entwickeln und auszubauen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm", sagt die RTL-Chefin. "Marc Schröder wird in seiner neuen Funktion den für die Entwicklung der Mediengruppe RTL wichtigen Bereich der Strategie & Diversifikation nachhaltig stärken. Matthias Büchs danke ich ausdrücklich für seinen großen Beitrag zum Ausbau unseres Digitalgeschäfts und wünsche ihm für seinen weiteren Weg von Herzen alles Gute." dh