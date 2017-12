RTL Group Guillaume de Posch tritt zurück, Bert Habets wird alleiniger CEO

Nach Anke Schäferkordt zieht sich auch der langjährige Co-CEO der RTL Group Guillaume de Posch aus der Führung des TV-Konzerns zurück. Ab Januar übernimmt Co-CEO Bert Habets die alleinige Verantwortung für das wichtigste Tochterunternehmen von Bertelsmann.

"Im Namen des gesamten Vorstands möchte ich Guillaume de Posch für seine Führung der RTL Group seit 2012 ein großes Dankeschön aussprechen", sagt Bertelsmann-Chef Thomas Rabe. "Er hat bei der Transformation der RTL Group in die digitalste europäische Rundfunkanstalt eine Schlüsselrolle gespielt und die kreative Dynamik von FremantleMedia wiederbelebt."



Der gebürtige Belgier de Posch gehörte seit 2012 zu der Führungsspitze des TV-Konzerns. Er wird dem Unternehmen als Mitglied des Board of Directors aber auch künftig verbunden bleiben. "Ich hatte eine fantastische Zeit an der Spitze der RTL Group", sagt der scheidende Vorstand. "Mit der Führung dieses paneuropäischen Pioniers, bei dem ich 1993 meine Karriere in der TV-Branche begann, wurde für mich ein Traum wahr. Jetzt ist es an der Zeit, die Geschäfte an Bert Habets zu übergeben, der die Gruppe auf das nächste Level bringen wird."De Posch begann seine Karriere bei dem Energiekonzern Tractebel und bei McKinsey Belgien. 1993 steig er bei der damaligen