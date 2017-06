RTL-Comedyserie Dreharbeiten für neue Staffel von "Der Lehrer" haben begonnen

Die Dreharbeiten für die sechste Staffel von "Der Lehrer" laufen Foto: RTL / Frank Dicks

RTL hat neue Folgen von "Der Lehrer" in Auftrag gegeben. In dieser Woche haben in Köln die Dreharbeiten für die mittlerweile sechste Staffel der Comedyserie begonnen. Dabei stand die Zukunft der Erfolgsserie lange auf der Kippe.