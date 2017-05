RTL-2-Castingshow Sheego ist erneut Partner von "Curvy Supermodel"

Die neue Jury von "Curvy Supermodel" Foto: RTL 2

Das Modelabel Sheego wird auch in der zweiten Ausgabe von "Curvy Supermodel" als Partner an Bord sein. Wie bereits in der ersten Staffel der Castingshow wird eine der Kandidatinnen das Gesicht der Kampagne für die Denim-Kollektion des Plus-Size Labels. In der Sendung wird die neue Kollektion von Sheego bei einem Shooting in Szene gesetzt.