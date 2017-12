PyeongChang 2018 ARD und ZDF zeigen 230 Stunden von Olympischen Winterspielen

Für das ZDF berichten unter anderem Norbert König und Schisprung-Experte Toni Innauer aus Pyeongchang © ZDF / Daniel Karmann

ARD und ZDF zeigen rund 230 Stunden live von den Olympischen Winterspielen (9. bis 25. Februar) im südkoreanischen Pyeongchang. Nach den langen Verhandlungen um die Übertragungsrechte mit dem US-Konzern Discovery sei es gelungen, in relativ kurzer Zeit die Berichterstattung auf die Beine zu stellen, sagte ZDF-Chefredakteur Peter Frey am Dienstag in Berlin. Die Zusammenarbeit von ARD und ZDF werde so stark sein wie nie zuvor bei einem Großereignis, sagte ARD-Programmdirektor Volker Herres.