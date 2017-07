Pulse Advertising Ex-"Gala"-Publisher Jonas Wolf wird Deutschland-Chef bei Influencer-Agentur

Neuer Einfluss: Der langjährige Gruner + Jahr-Manager Jonas Wolf wechselt vom Verlags- ins Marketingdienstleister-Metier. Bei der Influencer-Agentur Pulse Advertising verantwortet er seit dieser Woche die Geschäfte im deutschsprachigen Raum.

Nach eigenen Angaben ist Pulse Advertising Deutschlands größte Influencer-Agentur und eine von acht Agenturen weltweit (zwei davon in Europa), die das Bilder-Netzwerk Instagram als Partner wählt, um neue Formate zu testen. Kunden sind sowohl marketingtreibende Unternehmen (für Influencer-Kampagnen und Mediaeinkauf) als auch die Influencer selber („Talent Management“).

Am Hauptsitz Hamburg soll Wolf, 38, als Executive Director DACH die Pulse-Geschäfte in Deutschland, Österreich und in der Schweiz ausbauen. Weitere Büros unterhält die Agentur, die vor gut zwei Jahren vonundgegründet wurde, in New York und Mailand.Seine Karriere begann Wolf 2005 als Trainee bei. Nach Stationen unter anderem als „Gala“-Anzeigenleiter und Assistent des damaligen CEOswar der Diplombetriebswirt bei G+J zuletzt Verlagsleiter („Publisher“) von „Gala“ und „Grazia“. Vor einem Jahr verließ Wolf, verheiratet mit der „Emotion“-Verlegerin, den Verlag. rp