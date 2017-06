Programmatic Advertising Österreich und Schweiz verpflichten sich auf Transparenz-Regeln des BVDW

BVDW-Vize Thomas Duhr: "Der deutsche Markt macht vieles richtig" Foto: BVDW

Selbstverpflichtung über Grenzen hinweg: Der Branchenverband IAB adaptiert in Österreich und in der Schweiz den in Deutschland seit 2016 geltenden Code of Conduct Programmatic Advertising. In dem Regelwerk verpflichtet sich die Tech-Branche zu größtmöglicher Transparenz, Qualität und Sicherheit.