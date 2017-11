Pro Sieben Sat 1-Chef Wie Thomas Ebeling sein "Fettleibig und arm"-Zitat erklärt

Thomas Ebeling, Vorstandsvorsitzender der Pro Sieben Sat 1 Media SE, steht wegen einer angeblichen Herabwürdigung der TV-Zuschauer in der Kritik. In einem Call mit Analysten hatte er Teile des TV-Publikums als "ein bisschen fettleibig und ein bisschen arm" bezeichnet,. Pro Sieben Sat 1 hatte bereits kritisiert, dass das Zitat aus seinem eigentlichen Kontext gerissen worden sei. Nachdem immer mehr Medien die Geschichte aufgriffen, sah sich Ebeling aber offensichtlich zu einer eigenen Stellungnahme gezwungen.



Im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung zu einer Aussage von Thomas Ebeling aus einem Analysten-Call möchten wir uns wie folgt äußern: pic.twitter.com/M9KjiQPY2c — ProSiebenSat.1 (@P7S1Group) 15. November 2017

Twitter-Reaktionen auf Ebelings Zitat

Als Werbekunde wäre ich total begeistert, wenn der Chef eines Senders sagt, dass die Zuschauer arm sind. Fettleibig hingegen ist ok, die bleiben dann ja länger vor dem Bildschirm, weil das Aufstehen schwer fällt.#Ebeling — Konstantin Kiy (@KonstantinKiy) 15. November 2017

Dank #prosieben habe ich schon vor einiger Zeit gelernt, mich besser und gesünder zu ernähren. Und siehe da: Das Leben ohne #prosieben ist viel schöner. Das weiß offenkundig auch Herr #Ebeling. Ob mit oder ohne Kontext ist mir da ziemlich egal! — Ralf Müller (@Rallemuh) 15. November 2017

Fettleibig, faul und bisschen dumm. https://t.co/jNEqA1KgIw — Jan Böhmermann (@janboehm) 15. November 2017

"Kernzielgruppe" von .@P7S1Group und Chef #Ebeling (Jahresgehalt 2014: ~29 Mio €). Sorry, aber für eine solche Klitsche habe ich nicht mal Kleingeld übrig. pic.twitter.com/4FORePo8ZE — Marian Schraube (@ed2murrow) 15. November 2017

Laut DWDL hatte sich die Geschichte folgendermaßen zugetragen: Nach Vorlage der für den Medienkonzern sehr ernüchternden Quartalszahlen in der vergangenen Woche folgten zwei Telefonkonferenzen, eine mit Journalisten, eine mit Analysten und Börsenexperten. Dabei habe ein Experte des Bankhauses BNP Paribas Ebeling nach der Konkurrenz durch neue Anbieter wie Netflix gefragt.Der Konzernchef, angesichts der schwachen Zahlen wohl ohnehin etwas angefressen, tätigte dann eine Aussage, die DWDL folgendermaßen übersetzte: "All die Hollywood-Blockbuster gibt es auf unseren Sendern und nicht jeder Netflix-Film ist ein Homerun. Und sehr oft sind deren Inhalte sehr, sehr Arthouse-like. Es gibt Menschen, ein bisschen fettleibig und ein bisschen arm, die immer noch gerne auf dem Sofa sitzen, sich zurücklehnen und gerne unterhalten werden wollen. Das ist eine Kernzielgruppe, die sich nicht ändert." Dazu veröffentlichte der Mediendienst einen Screenshot mit dem Transkript des Gesprächs.Von DWDL mit dem Ebeling-Zitat konfrontiert, gab ein Pro Sieben Sat 1-Sprecher zu Protokoll, dass es darum gegangen sei, "die gerne von Analysten verwendeten Stereotypen eines TV-Zuschauers in englischer Sprache zu reflektieren." Und weiter: "Wenn man die Bemerkung aus dem Kontext zieht und wortwörtlich übersetzt, kann dies womöglich missverstanden werden. Die reine Textaussage spiegelt weder die Historie noch die Tonalität der Aussagen wider."Nachdem auch reichweitenstarke Publikums-Medien wie Focus Online oder das Manager Magazin auf die Geschichte aufmerksam geworden waren, sah sich Ebeling offenbar zu einer persönlichen Einordnung gezwungen: "Bei meiner Aussage handelte es sich natürlich um eine plakative Zuspitzung zur Illustration unterschiedlicher Mediennutzungsweisen", twitterte die Pro Sieben Sat 1 SE im Namen ihres Vorstandsvorsitzenden, der angeblich bereits im kommenden Jahr seinen Posten räumen könnte . "Mitnichten wollte ich unsere TV-Zuschauer diskreditieren. Aus dem Zusammenhang der Diskussion gerissen, ist diese Äußerung leider falsch verstanden worden, was ich sehr bedauere."Die Frage ist, ob sich der Imageschaden, den Ebeling und sein Unternehmen zweifellos erlitten haben, dadurch wieder einfangen lässt. Zumal sicher auch Werbekunden, auf die Pro Sieben Sat 1 derzeit angewiesener ist denn je , von der Diskussion um Ebelings Ausspruch gehört haben dürften. Ganz abgesehen von den Zuschauern und Mediengrößen wie Oliver Kalkofe und Jan Böhmermann, die sich auf Twitter ebenfalls geäußert haben (siehe Tweets unten).Wie geht der Medienkonzern damit um? Auf Nachfrage von HORIZONT Online heißt es von Seiten Pro Sieben Sat 1: "Was er zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass es eben Millionen ganz normale Zuschauer gibt wie du und ich. Der Auszug aus dem Transkript lässt den provokanten Tenor der Frage des Analysten nicht erkennen. Wer Thomas Ebeling auch nur ein bisschen kennt, der weiß, dass ihm nichts ferner läge, als die deutschen TV Zuschauer zu verunglimpfen."