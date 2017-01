Print-MA Nachrichtenmagazine gewinnen Leser / Moderate Verluste an der Spitze

Es ist die Zeit der (unbequemen) Wahrheiten für die Verlage: Am vergangenen Freitag die Veröffentlichung der IVW-Zahlen, die vielen Frauenzeitschriften und großen Zeitungen ein Auflagenminus bestätigten, heute die Media-Analyse MA Pressemedien I. Und siehe da: Die Zeitschriftenreichweite bleibt weitgehend konstant, Flaggschiffe wie "Spiegel" und "Stern" sowie überregionale Titel wie "Bild am Sonntag" gewinnen sogar Leser hinzu.

Die 15 reichweitenstärksten Zeitschriften und Wochenzeitungen

Titel MA 2017 I MA 2016 II Veränderung in Mio. Index ADAC Motorwelt 14,98 14,89 0,09 101 Rtv 9,45 9,95 -0,50 95 Bild am Sonntag 9,05 8,50 0,55 106 Stern 7,16 6,83 0,33 105 TV14 6,96 6,68 0,28 104 Der Spiegel 6,79 6,44 0,35 105 Bild der Frau 6,05 5,81 0,24 104 Prisma 5,61 5,97 -0,36 94 TV Movie 5,28 4,91 0,37 108 TV Spielfilm 5,11 4,74 0,37 108 Sport Bild 4,98 4,53 0,45 110 Focus 4,59 4,28 0,31 107 Bunte 4,31 3,92 0,39 110 TV Digital 3,84 3,86 -0,02 99 Hörzu 3,76 3,72 0,04 101

Quelle: AG.MA (Reichweite in Mio.)

Neben den People- und Programmmagazinen legen gerade die Nachrichtenmagazine eine passable Performance hin und verbuchen Reichweitengewinne. Möglicherweise profitieren sie von der unruhigen Weltlage und dem Bedürfnis der Menschen, sich umfassend über die Hintergründe von Terror und politischen Veränderungen zu informieren. In den Top-15 der reichweitenstärksten Titel freut sich derüber die absolut höchsten Zuwächse. Das Magazin gewinnt gegenüber der MA 2016 II rund 310.000 Leser hinzu und erreicht nun 4,6 Millionen Deutsche über 14 Jahren. Derbleibt mit 7,2 Millionen Lesern Reichweitenführer (plus 330.000), derfreut sich dank einem Zuwachs von 350.000 Lesern über eine Reichweite von 6,8 Millionen Deutschen.Über deutliche Zugewinne kann sich auch Axel Springer freuen.legt um 550.000 auf über 9 Millionen Leser zu,erzielt mit einem Plus von 450.000 eine Reichweite von knapp 5 Millionen Lesern. Keine Sorgen macht, Käufern und Verlag gleichermaßen, diemit einer aktuellen Reichweite von 4,3 Millionen und 390.000 Lesern mehr."Publikumszeitschriften bleiben auch im Jahr 2017 treue Begleiter in der Mediennutzung der Deutschen und liefern somit eine solide Basis einer zielgerichteten Werbeplanung", sagt eine gewohnt optimistische, Vorstand Publikumszeitschriften der AG.MA. Insgesamt werden die ausgewiesenen 156 Titel von rund 90 Prozent der über 14-Jährigen in Deutschland gelesen. Sie erreichen damit pro Erscheinungsintervall 62,7 Millionen Leser. Darunter werden - unverändert - die Programmies mit einer Gesamtreichweite von 66,4 Prozent am stärksten genutzt, dahinter folgen aktuelle Magazine zum Zeitgeschehen mit 45,7 Prozent. kan