Print MA "Focus", "FAS" und "Zeit" können Reichweite steigern

Die Reichweiten der Publikumszeitschriften sind wieder leicht gesunken. Das geht aus der neuen Media-Analyse 2017 Pressemedien II hervor. Während das Gros der Zeitschriften weniger Leser verzeichnet, gibt es aber auch zahlreiche Gewinner - darunter die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" und "Die Zeit". Auch der "Focus" konnte leicht zulegen.

Die 20 reichweitenstärksten Zeitschriften

Titel ma 2017 I ma 2017 II Index ADAC Motorwelt 14,98 15,17 101 rtv 9,45 9,37 99 BILD am SONNTAG 9,05 8,91 98 tv14 6,96 7,28 105 stern 7,16 6,83 95 DER SPIEGEL 6,79 6,56 97 BILD der FRAU 6,05 5,77 95 Prisma 5,61 5,51 98 TV Movie 5,28 5,10 97 TV SPIELFILM 5,11 5,06 99 FOCUS 4,59 4,62 101 SPORT BILD 4,98 4,55 91 BUNTE 4,31 4,43 103 TV DIGITAL 3,84 3,95 103 HÖRZU 3,76 3,68 98 tv Hören und Sehen 3,54 3,35 95 kicker-sportmagazin 3,20 3,15 98 AUTO BILD 3,53 3,14 89 GEO 3,32 3,05 92 Gala 3,21 2,90 90

Quelle: Agma/MA 2017 Pressemedien II (Reichweiten in Mio.)

Das Magazin von Hubert Burda Media kann trotz sinkender Auflagen seine Reichweite laut den jüngsten Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (Agma) leicht auf 4,62 Millionen Leser ab 14 Jahren ausbauen (+1 Prozent). Die beiden anderen großen Wochenmagazine "Spiegel" (6,56 Mio./-3 Prozent) und "Stern" (6,83 Mio./-5 Prozent) liegen dagegen im Minus.Bei den großen Wochenzeitungen gibt es je zwei Gewinner und Verlierer. Während die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (0,52 Mio.) und "Die Zeit" (1,7 Mio.) ihre Reichweite um jeweils 8 Prozent ausbauen können, verlieren die "Bild am Sonntag" (8,91 Mio.) und die "Welt am Sonntag" (1,01 Mio.) jeweils 2 Prozent.Auch in den einzelnen Segmenten ergibt die MA ein gemischtes Bild: Bei den People-Zeitschriften gewinnen "Bunte" (+ 3 Prozent) und "Grazia" (+11 Prozent), deutlich im Minus liegen "OK!" (-17 Prozent) und "Intouch" (-11 Prozent). Im Segment der 14-täglichen Programmzeitschriften gewinnen bis auf die beiden Dickschiffe "TV Spielfilm" und "TV Movie" alle Titel Leser - am deutlichsten "TV für mich" mit einem Zuwachs um 30 Prozent.Bei den Frauenzeitschriften gehört wie schon in der IVW das Best Ager-Magazin "Meins" mit einem Minus von 31 Prozent auf 400.000 Leser zu den größten Verlierern. Tief in den roten Zahlen sind auch die Wochentitel "Das Neue" (-26 Prozent), "Alles für die Frau" (-25 Prozent) und "Frau von Heute" (-16 Prozent) sowie "Maxi" bei den Monatstiteln (-13 Prozent). Die größten Gewinner bei den Frauenzeitschriften heißen "Burda Sytle" (+15 Prozent), "Mini (+16 Prozent) und "Madame" (+21 Prozent).Recht gut schlagen sich die Wirtschaftsmagazine. Hier verzeichnet nur "Guter Rat" ein kleines Minus von 3 Prozent, während "Focus Money" (+39 Prozent), "Capital" (+29 Prozent) und die "Wirtschaftswoche" (+7 Prozent) ihre Reichweiten erstaunlich deutlich ausbauen können.Insgesamt lesen 89,6 Prozent der über 14-Jährigen in Deutschland Zeitschriften. Das entspricht einer Gesamtreichweite von 62,8 Millionen Lesern. dh