Presse-Grosso-Chef Frank Nolte im Interview

Wir haben alle Ecken ausgekehrt."

In den vergangenen zehn Jahren sei die Zahl der Pressegroßhändler von etwa 100 auf knapp die Hälfte gesunken, in fünf Jahren könnten es nur noch 20 sein, sagt Nolte. Große Sparpotenziale gebe es nicht mehr. "

Im Streit mit den Verlagen glaubt der Verbandschef an eine baldige Einigung. "Die Gespräche laufen konstruktiv", betont Nolte. Die kurzfristige Absage einiger großer Verlage, an der Jahrestagung des Verbands teilzunehmen, sei ein "Druckmittel" der Verlage. Er glaube fest an eine Einigung: "Wir bieten eine unschlagbare Leistung zu einem sehr günstigen Preis." HOR