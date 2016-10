Pressefreiheit EU-Parlament fordert Freilassung von Journalisten in der Türkei

Die Presse hat in der Türkei derzeit einen schweren Stand Foto: Fotolia

Das Europaparlament hat die Türkei aufgerufen, widerrechtlich festgehaltene Journalisten aus der Haft zu entlassen. Eine entsprechende Resolution beschloss das Parlament in Straßburg am Donnerstag. Seit dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei Mitte Juli seien mindesten 99 Journalisten und Schriftsteller verhaftet worden, hieß es. Zudem seien von den Behörden mehr als 100 Medieneinrichtungen geschlossen worden. Dadurch hätten rund 2300 Journalisten ihre Arbeit verloren.