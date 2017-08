Presse-Parteitipps zur Bundestagswahl? "Informationsmedien sollten informieren, nicht belehren"

Professor Michael Haller Foto: Hamburg Media School

Nach den Brexit- und Trump-Voten hat der angelsächsische Raum für viele Menschen und Medien an Eignung zum wahlkulturellen Vorbild verloren. In einer Frage sind die deutschen Medien ihren Pendants in den USA und in Großbritannien noch nie gefolgt: Anders als Times, Guardian und Co verzichtete die hiesige Presse stets auf Parteiempfehlungen. Auch jetzt zur Bundestagswahl am 24. September. Warum eigentlich?