Premiummagazin "Frankfurter Allgemeine Quarterly" startet diese Woche

Die erste Ausgabe von "Frankfurter Allgemeine Quarterly" Foto: FAZ

Das im Sommer angekündigte neue Premiummagazin der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" kommt in dieser Woche an den Kiosk. Titelthema der ersten Ausgabe von "Frankfurter Allgemeine Quarterly", die am Donnerstag erscheint, ist der "Kampf um die Zukunft".