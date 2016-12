PrayForBerlin Wie die Medien mit dem mutmaßlichen Anschlag in der Hauptstadt umgehen

Deutschland steht unter Schock: Mindestens zwölf Menschen sind am Montagabend auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz bei einem Anschlag ums Leben gekommen. Weitere 48 Menschen wurden von dem Sattelschlepper, der mit hoher Geschwindigkeit über den Markt raste und dabei mehrere Buden zerstörte, verletzt. Obwohl die Tat von Beginn an stark an den islamistischen Terroranschlag von Nizza vom Juli 2016 erinnerte, reagierten die Medien und die Politiker überwiegend zurückhaltend und besonnen. Eine Bestandsaufnahme.

Tageszeitungen: Die Titelseiten vom 20.12.2016

keine Gerüchte zu verbreiten, nicht die Notrufleitungen der Polizei zu blockieren

und "entspannt nach Hause" zu gehen.

Dass Sie sich nicht schämen", twitter "Bild"-Chefredakteurin Tanit Koch. " Banale Randnotiz: Die, die Journalisten Lügenpresse nennen, beschimpfen Journalisten heute Abend dafür, dass sie bei Fakten bleiben", schreibt ZDF-Korrespondent Stefan Leifert. Einige Twitter-Reaktionen im Überblick

Wir sind traurig und schockiert. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen #breidscheidplatz #PrayForBerlin — Michael Preetz (@michaelpreetz) 19. Dezember 2016

An alle, die rassistische Hetze verbreiten, noch bevor das Blut der Opfer getrocknet ist: Schämt euch hart. #Gedächtniskirche #prayforberlin — Erik Marquardt (@ErikMarquardt) 19. Dezember 2016

Wer NICHT schuld ist an #breitscheidplatz:

Merkel

Die Flüchtlinge

Die Gutmenschen



Wer schuld ist:

der, der den LkW fuhr#dasistsicher — Ralph Ruthe (@ralphruthe) 19. Dezember 2016

Schockierende Nachrichten vom #Breitscheidplatz. Wir trauern mit den Angehörigen. Der Generalbundesanwalt übernimmt den Fall. — Heiko Maas (@HeikoMaas) 19. Dezember 2016

#Breitscheidplatz - Wir trauern um die Toten und hoffen, dass den vielen Verletzten geholfen werden kann. (2) — Steffen Seibert (@RegSprecher) 19. Dezember 2016

Mein Mann des Tages: Der Betroffene, der dem mitten drauf filmenden Bild-Reporter empört das Handy aus der Hand schlägt. #breitscheidplatz — Leander Wattig (@leanderwattig) 19. Dezember 2016

Ein schwarzer Tag in #Berlin am #Breitscheidplatz . Es bleibt Trauer und Mitgefühl und Fassungslosigkeit. pic.twitter.com/DPQNVbza8Z — Kerstin Celina, MdL (@KerstinCelina) 20. Dezember 2016

Wir sind traurig und schockiert. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Bleib stark, Berlin! #breitscheidplatz — Hertha BSC (@HerthaBSC) 19. Dezember 2016

Banale Randnotiz: Die, die Journalisten Lügenpresse nennen, beschimpfen Journalisten heute Abend dafür, dass sie bei Fakten bleiben. — Stefan Leifert (@StefanLeifert) 19. Dezember 2016

Meine Gedanken sind b.d. Opfern, den Verletzten u ihren Angehörigen. Mein Dank gilt d. Rettungskräften u.d. Berl. Polizei #breitscheidplatz — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) 19. Dezember 2016

Solidarité et fraternité avec nos amis allemands après le drame qui a frappé #Berlin ce soir. Ganz Frankreich steht an Deutschlands Seite. — Bernard Cazeneuve (@BCazeneuve) 19. Dezember 2016

Liebe Leute, der #janolli Weihnachtszirkus im Tempodrom ist wegen der Ereignisse am #breitscheidplatz beendet. Einen guten Heimweg! — Jan Böhmermann (@janboehm) 19. Dezember 2016

Unter der Überschrift „Was wir wissen“ (!) spekuliert @dpa: Der „festgenommene mutmaßliche Fahrer könnte ein Pakistaner oder Afghane sein“. — Stefan Niggemeier (@niggi) 20. Dezember 2016

wem nichts einfällt, außer sofort das populistische Schleppnetz auszuwerfen, der disqualifiziert sich als politische Alternative vollends. — Micky Beisenherz (@MickyBeisenherz) 20. Dezember 2016

Kurz nachdem der dunkle Lastwagen mit polnischem Kennzeichen gegen 20 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche auf dem Breitscheidplatz das Blutbad angerichtet hatte, sorgten Spiegel Online, Sueddeutsche.de, Faz.net und Co auf den Smartphones ihrer App-Nutzer für das in solchen Fällen inzwischen übliche Push-Nachrichten-Gewitter. Dabei ging teilweise die Geschwindigkeit zulasten der Qualität. Das zeigte sich anfangs vor allem bei Spiegel Online, wo das Lektorat offenbar schon im Feierabend gewesen sein muss.Sehr schnell reagierten auch die Nachrichtensender N24 und n-tv, die ihr Programm für Sondersendungen unterbrachen. Etwas später zogen auch die ARD mit einem leicht überforderten Ingo Zamperoni, das ZDF mit Marietta Slomka und RTL nach.Was an der Berichterstattung auffiel war, dass die Medien unter dem Strich sehr besonnen auf die Vorfälle reagierten und sich mit vorschnellen Schlussfolgerungen zurückhielten, wie sie noch Ende Juli bei den Schüssen im OEZ-Einkaufszentrum in München gezogen wurden . Damals machten schnell Gerüchte die Runde, es könne sich um einen islamistischen Terroranschlag handeln, was sich im Nachhinein als falsch herausstellte.Die Berichterstattung zu den Ereignissen in Berlin war deutlich vorsichtiger und sachlicher. Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagte zwar noch am Abend, dass vieles für einen Anschlag spreche. Dennoch wurde auch die Möglichkeit eines Unfalls so lange nicht verworfen, bis dieser durch die sehr souverän agierende Berliner Polizei am Dienstag via Twitter ausgeschlossen wurde.Bei den Tageszeitungen dürften die meisten Blattmacher gestern Überstunden gemacht haben. Fast alle großen Titel - mit Ausnahme von "Welt", "taz", und "Handelsblatt" - haben ihre Titelseite noch ab Abend ausgetauscht und machen mit den furchtbaren Ereignissen in Berlin auf. Vor allem die Titelseite der "B.Z." bringt den Schockzustand auf den Punkt. "Unser Herz!" lautet kurz und knapp die heutige Schlagzeile des Boulevardtitels, der auf der Titelseite noch den Ort des Geschehens mit dem Sattelschlepper zeigt. Doch auch bei den Printmedien ist Zurückhaltung angesagt. Selbst auf der Titelseite der "Bild" ist nur von einem "Terror-Verdacht" die Rede.Im Social Web scheint sich - traurig genug - inzwischen eine Art Muster dafür zu etablieren, wie mit Terrorattacken umzugehen ist. So wurde der #PrayFor-Hashtag, der bereits nach den Anschlägen von Paris, Brüssel und Nizza genutzt wurde, rasch für Berlin adaptiert. Inzwischen ist Twitter randvoll mit Beileidsbekundungen und Aufrufen zur Besonnenheit. Vorbildlich agierten auch die Satiriker Jan Böhmermann und Oliver Kalkofe, die beide während eines Auftritts von den Ereignissen überrascht wurden. So forderte Böhmermann die Besucher des Janolli-Weihnachtszirkus, den er zusammen mit Oli Schulz moderierte, dazu auf,Allerdings gibt es auch Ausnahmen, wie den AfD-Landesvorsitzenden und Europaabgeordneten Marcus Pretzell, der auf Twitter rasch eigene Schlüsser zog und die deutschen Medien attackierte. Die Reaktionen sind einhellig. "