Portfoliobereinigung Pro Sieben Sat 1 verkauft auch Weg.de

Die Zentrale von Pro Sieben Sat 1 in Unterföhring



© P7S1 Mehr zum Thema Auf der Suche nach Partnern P7S1 verhandelt mit Finanzinvestoren über Digitalgeschäft

„Weg.de ist heute eine der bekanntesten Marken im deutschen Online-Travel-Markt. Mit dem künftigen Eigentümer bekommt Comvel einen großen, sehr erfahrenen Partner, um die erfolgreiche Firmenentwicklung fortzuschreiben", sagt, COO Digital Ventures & Commerce und Geschäftsführer 7Commerce.Pro Sieben Sat 1 hatte im Februar mit der Überprüfung des Reisegeschäfts begonnen und angekündigt, sich von Teilen trennen zu wollen, die das Unternehmen selbst nicht so gut weiterentwickeln kann und die auch nicht so gut zum Kerngeschäft Entertainment passen. Im Travel-Cluster hat der Konzern neben Etraveli und Weg.de auchundDie Überprüfung der Reiseaktivitäten ist mittlerweile Teil eines größeren Umbaus im TV-Konzern. Wie Anfang Dezember auch offiziell angekündigt wurde , werden zum Jahreswechsel die Bereiche Digital Entertainment und Broadcasting zusammengelegt. Dadurch will der Konzern rund 50 Millionen Euro sparen und hofft zudem auf eine engere Verzahnung des klassischen TV-Geschäfts mit den digitalen Aktivitäten.Außerden sucht Pro Sieben Sat 1 nach Partnern, um die übrigen E-Commerce-Aktivitäten weiterzuentwickeln, insbesondere die Auslandsexpansion ist dabei ein Thema. Zum Portfolio gehören unter anderem das Datingportal, der Erotikversandund das Preisvergleichsportal. pap