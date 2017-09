Podcasts AS&S Radio vermarktet "Lage der Nation", RMS bietet erste Adserver-Lösung an

"Lage der Nation ist eine relevante und klar positionierte Stimme im wachsenden Podcast-Markt und für Werbungtreibende damit äußerst relevant", freut sich AS&S-Geschäftsführer Oliver Adrian. Betrieben wird der "Politik-Podcast des Jahres 2016" von dem Journalisten Philip Banse und dem Richter Ulf Buermeyer. AS&S Radio bietet im Podcast-Bereich die Werbeformate Native Advertising, Sponsoring und Audio-Spots an.

Konkurrent RMS kündigt im Vorfeld der Dmexco unterdessen den Einstieg in die automatisierte Podcast-Vermarktung an. Damit können Werbekunden unter anderem Audio-Spots buchen, die als Pre-Stream-Ads vor Podcasts ausgespielt werden. Bislang gibt es in Deutschland in Podcasts fast ausschließlich Native-Advertising-Formate, da diese überwiegend heruntergeladen werden. Die RMS ermöglicht ihren Kunden nun auch für Downloads eine Ad-Server-basierte Ausspielung von Spots.