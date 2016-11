Plakadiva 2017 Jetzt OoH-Kampagnen einreichen

Jetzt kann's losgehen: Ab sofort können Kampagnen aus allen Bereichen der Außenwerbung für den jährlichen Wettbewerb um die Plakadiva eingereicht werden. Preise gibt es in den Kategorien Kreation, Beste Innovative Nutzung und Beste Mediastrategie.

Auf der Website Plakadiva.com stehen die Einreichungsformulare und Teilnahmebedingungen bereit. Bis 31. Januar 2017 können Agenturen und Werbungtreibende ihre Arbeiten einreichen. Anschließend bittet dereine Fachjury aus Marketing- und Mediaexperten um eine Bewertung. In diesem Jahr tagen unter anderem Uwe Storch (Ferrero), Biancy Dyckhoff (Unilever), Katja Anette Brandt (Mindshare), Christof Baron (Pilot), Andreas Henke (Havas) und Fabian Kirner (Grey).Wer die Plakadiva 2017 in Gold, Silber und Bronze erhalten wird, zeigt sich am 29. März 2017. Dann werden nach einem OoH-Kongress im Düsseldorfer Capitol Theater die besten Außenwerbekampagnen des Jahres vorgestellt und ausgezeichnet. kan