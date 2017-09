Philipp Welte zum Grosso-Streit "Wir haben einen Plan B"

Herr Welte, warum glauben Sie, dass das geschlossene Fernbleiben vom Jahreskongress Presse-Grosso der Verlagskoalition, bei der auch Burda Mitglied ist, mehr bringt als die Verhandlungen der vergangenen Zeit? Wir verstehen unser Fernbleiben als einen intensiven Appell an die Vernunft. Es bringt nichts, in Baden-Baden der Vergangenheit zu huldigen und in Erinnerungen an glorreiche Tage zu schwelgen, während langsam die Agonie eintritt. Unser Allianz verfolgt ein klares Ziel: Wir wollen unser Pressevertriebssystem, das über Jahrzehnte das beste der Welt war, zukunftsfähig und krisenresistent machen. Wir Verlage stehen für eine weltweit einzigartige Vielfalt der Medien, und wir müssen sicherstellen, dass die auch in Zukunft den Menschen in Deutschland zur Verfügung steht.



Dafür müssen wir gemeinsam mit den Grossisten das System grundlegend weiterentwickeln. Leider hat sich gezeigt, dass der Verband das zwar in der Theorie erkennt, vor dem Weg in die Praxis aber zurückschreckt. Die komplette Ablehnung unseres deutlich modifizierten Angebotes bedroht die zentrale Lebensader unserer Industrie, sie bedroht den Weg unserer Zeitungen und Zeitschriften aus den Verlagen in den Handel und damit zu den Menschen.Unsere Verlagsallianz spricht nicht für einzelne Häuser und kämpft nicht um Partikularinteressen. Wir haben uns zusammengeschlossen, weil wir die Leistungsfähigkeit und die Profitabilität eines Systems bedroht sehen, das für die gesamte Verlagsindustrie von existentieller Bedeutung ist. Im Interesse aller müssen wir den flächendeckenden Vertrieb unserer Produkte in Deutschland sicherstellen, und dafür müssen die Grossisten gemeinsam mit uns an der Resilienz und der Effizienz dieses Systems arbeiten. Diese Position haben wir in fünf Verhandlungsrunden vorgetragen – leider ohne Ergebnis. Jetzt liegt das Schicksal des Systems allein in der Hand des Grosso-Verbandes.Unsere Verantwortung als Verlag ist es, qualitativ hochwertigen und unabhängigen Journalismus in Deutschland zu garantieren, und wenn ich mich in der Welt umschaue, war diese Mission selten so wichtig wie heute. Aber unser journalistisches Angebot muss auch zu den Menschen finden, deshalb haben wir natürlich ein alternatives Szenario entwickelt für den Fall, dass der Verband der Grossisten sich seiner Mission Zukunftsfähigkeit nicht stellen will. Unsere Verträge mit dem Grosso laufen Anfang 2018 aus, bis dahin können wir auch diesen Plan B realisieren. Unser eigentliches Ziel bleibt aber, das bestehende System gemeinsam mit dem Grosso bereit für unsere gemeinsamen Herausforderungen im 21. Jahrhundert zu machen.Wir Verlage befinden uns alle seit Jahren in fundamentalen und teilweise sehr schmerzhaften Transformationsprozessen, und wir alle investieren Jahr für Jahr Millionen in die Veränderung unserer Unternehmen. Jetzt muss sich das Presse-Grosso dazu entscheiden, schnell und konsequent durch einen solchen Prozess der Veränderung zu gehen, damit das System weiter leben und gedeihen kann. Wir erwarten unmittelbar nach der Grosso-Tagung das eindeutige Signal, dass die Grossisten dazu bereit sind. Wenn dieses konstruktive Signal nicht kommt, ist das für uns der Startschuss für eine neue Organisation des Pressevertriebs in Deutschland.Wir Verlage erleben eine beeindruckende Geschlossenheit. Alle wissen, was auf dem Spiel steht, nämlich die Verfügbarkeit von hochwertigem, unabhängigem Journalismus in Deutschland. Wir kämpfen für den flächendeckenden und diskriminierungsfreien Zugang zu Zeitschriften und Zeitungen unter den völlig veränderten Marktbedingungen des 21. Jahrhunderts. Dafür brauchen wir eine effiziente, moderne Infrastruktur – innerhalb oder außerhalb des bestehenden Systems.Auch derhat sich mittlerweile zum Boykott von Burda und Co geäußert. Man bedauere die Absage der Verlage und könne diese nicht nachvollziehen. „Tatsächlich sind die Gespräche über eine neue Branchenvereinbarung bisher sehr konstruktiv verlaufen“, heißt es aus Köln. „Beide Seiten haben noch vor wenigen Tagen konkrete Einigungsvorschläge eingebracht.“ Vor dem Hintergrund der schwierigen Marktentwicklung sei das persönliche Gespräch wichtiger denn je, um gemeinsam eine tragfähige Lösung zum Erhalt und zur Fortentwicklung des bewährten Grosso-Systems zu finden. Hierfür biete die Jahrestagung ideale Voraussetzungen. Das Presse-Grosso stehe jedenfalls jederzeit für die Fortführung der Gespräche zur Verfügung. kan