Pay-TV-Vermarkter Sky Media expandiert nach Düsseldorf

Sarah Güdelshöfer leitet das Düsseldorfer Büro von Sky Media Foto: Sky Media

Der Sky-Vermarkter Sky Media eröffnet zusätzlich zum Hauptstandort in Unterföhring am 1. September ein Verkaufsbüro in Düsseldorf. Die Leitung als Senior Manager Agency Sales übernimmt Neuzugang Sarah Güdelshöfer. Mit dem neuen Office am Rhein will Sky Media mehr Nähe zu Kunden und den Mediaagenturen schaffen, insbesondere zur Group M. Güdelshöfer berichtet an Ralf Happe, Vice President Sales bei Sky Media.