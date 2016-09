Ein neues Modell: Die RTL Group darf ihre Multi-Channel-Networks künftig selbst vermarkten. Den Auftakt macht RTL Niederlande mit Divimove, zur RTL Group gehören zudem das weltweit größte MCN Broadband TV sowie Stylehaul. Das Modell steht auch anderen Broadcastern offen. Für Youtube bedeutet es eine Kehrtwende, bislang verkaufte die Google-Tochter die Werbung selbst. Mit dem umgedrehten Modell - die Vermarkter müssen Youtube einen Umsatzanteil abgeben - will Google nun wohl sehen, ob sich auf diesem Wege mehr Geld aus dem Videogeschäft herausholen lässt.



Es war eine der vielen News , die auf der Dmexco fast untergingen. Für Youtube bedeutet es eine kleine Revolution. Wie genau die Vertragsmodalitäten zwischen Youtube und RTL Group geregelt sind, verraten die Beteiligten nicht. "Wir sehen uns selbst als Plattform", begründete, Director Youtube in Europa und Teilen Afrikas, die Entscheidung, den Sendern mehr Freiraum zu lassen. Youtube verstehe sich im Kern als Unternehmen, das es den Youtube-Produzenten ermöglicht, bestmögliche Inhalte zu machen.McOwen Wilson lobt die "phänomenal starken und talentierten Verkaufsmannschaften" der Vermarkter, die sich ideal mit der enormen Reichweite des Online-Inventars kombinieren lasse. "Wir freuen uns darauf, den Ansatz hier starten zu sehen und bald auch in allen Märkten und mit jedem Broadcaster weltweit", sagte er auf in Köln.Den Auftakt macht RTL Niederlande mit dem Multi-Channel-Network Divimove, das seit 2013 zur RTL Group gehört und das größte MCN Europas ist. Die RTL Group, die seit jeher sehr genau schaut, auf welchen Plattformen und wie sie ihre Inhalte verbreitet, ist damit der erste Partner von Youtube. Mit ihren MCNs, den Angeboten der TV-Sender und den Produktionen der Tochter Fremantle stellt RTL eine echte Macht auf Youtube dar. In den vergangenen dreieinhalb Jahren hat die RTL Group nicht nur die MCNs gekauft, sondern sich mitund seit diesem Jahr, auch im Adtech-Bereich verstärkt. pap