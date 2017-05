Paid Content "Spiegel Daily" will Harald Schmidt als Kolumnist verpflichten

"Spiegel Daily" will Harald Schmidt als Kolumnist verpflichten

In einem Gastbeitrag

Mitte des Jahres soll die digitale Tageszeitung "Spiegel Daily" an den Start gehen. Während der genaue Starttermin noch unbekannt ist, scheint ein prominenter Kolumnist bereits festzustehen: Harald Schmidt. In einem Gastbeitrag auf "Spiegel Online" fabuliert der frühere Late-Night-Talker über die Fragen, die ihn beschäftigen und lässt die Nutzer über sein Engagement für "Spiegel Daily" abstimmen.

Darin fragte er, ob ich nicht hin und wieder mal was fürs geplante SPIEGEL DAILY machen möchte, nachdem er mein Doku-Meisterwerk (Selbsteinschätzung) mit Pierre M. Krause vom Frankfurter Flughafen gesehen hatte."

Als "Freund der Spiegel-Gesellschafter" frage er sich zwar, ob es dafür einen Markt gebe. Eher Boulevardeskes wie "rote Linien oder Wehrmacht" seien ja nicht so sein Feld. " Aber Menschen im Mittelpunkt am Rand, dort wo es stinkt und brodelt, um die würde ich mich gerne kümmern."



Wenn es nach den Lesern von Spiegel Online geht, kommt Schmidt um den Job wohl nicht herum. Bei dem Voting stimmten bislang (Stand: Donnerstag, 14 Uhr) rund 80 Prozent der Nutzer für ein Engagement von Schmidt für "Spiegel Daily".

Wenn es nach den Lesern von Spiegel Online geht, kommt Schmidt um den Job wohl nicht herum. Bei dem Voting stimmten bislang (Stand: Donnerstag, 14 Uhr) rund 80 Prozent der Nutzer für ein Engagement von Schmidt für "Spiegel Daily".

"Herr Schnibben" (gemeint ist Cordt Schnibben, Anm. d. Red.) habe ihm eine Mail geschrieben, "damals,Hat ZDF-Theo Koll in Paris nur einen Kragen für alle Hemden?", "Sind die Dreitagebärte von 'Tagesthemen'-Korrespondenten aufgemalt? Oder tätowiert?" oder "Will Stefan Niggemeier bleiben, wie er ist?" Da er allerdings an "Morbus Tatort" leide ("