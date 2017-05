Paid Content Axel Springer will Mediengeschäft stabil halten

Springer-Chef Mathias Döpfner Foto: Axel Springer

Das Medienhaus Axel Springer SE ("Bild", "Die Welt") will auch angesichts rückläufiger Auflagenzahlen das Geschäft mit Bezahlangeboten stabil halten. Von 2017 bis 2019 wolle der Konzern ein Ergebnis in dieser Sparte, zu der die traditionellen Medien in Print und Digital zählen, von jährlich 205 bis 225 Millionen Euro erzielen, sagte Vorstandsvorsitzender Mathias Döpfner am Mittwoch auf der Hauptversammlung des Unternehmens in Berlin.