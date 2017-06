PWC-Studie Medien-Konzernchefs werden optimistischer - und schalten wieder in den Angriffsmodus

Die befragten CEOs sind diesmal recht zuversichtlich Foto: Fotolia / blende11.photo

Trotz – oder wegen – der Umwälzungen in ihrer Branche blicken die Bosse von Medien- und Entertainmentkonzernen weltweit wieder optimistischer in die Zukunft. So zeigen sich 33 Prozent der Vorstandschefs „sehr zuversichtlich“ bei den Umsatzaussichten ihrer eigenen Unternehmen in den kommenden zwölf Monaten.