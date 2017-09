P7S1-Chef Thomas Ebeling Maxdome wird auch 2017 noch Verluste machen

Immer mehr Nutzer bezahlen für VoD-Dienste wie Maxdome Foto: Screenshot Maxdome

Die Pro-Sieben-Sat-1-Streaming-Plattform Maxdome wird es auch in diesem Jahr nicht in die schwarzen Zahlen schaffen. "Auf Gesamtjahressicht wird Maxdome noch nicht profitabel sein", sagte der Vorstandschef des Medienkonzerns, Thomas Ebeling, im Gespräch mit "Euro am Sonntag". Ursprünglich hatte der Dax-Konzern mit dem Netflix- und Amazon-Konkurrenten schon früher Geld verdienen wollen.