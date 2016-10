Out-of-Home Green Day bittet Fans an die Slot-Machine

Green Day bittet Fans an die Slot-Machine

Out-of-Home für Green-Day-Fans: Mit einer App können sie das brennende Radio scannen und an einem exklusiven Gewinnspiel teilnehmen

Eine Revolution ist es nicht, aber die Idee, die hinter der Launchkampagne des neuen Green-Day-Albums "Revolution Radio" steckt, ist nicht nur für Fans der Punkrocker spannend. Mit einer App können Nutzer Plakatmotive scannen und an einem Gewinnspiel teilnehmen, das sie unter anderem zu Konzerten der Band in Europa bringt.

In neun Großstädten, unter anderem in Berlin, München und Hamburg, zeigen zahlreiche, zehn Meter lange Street Fences sowie diverse Town-Wall-Formate das Kampagnen- und Covermotiv, ein brennendes Radio. Mit einer von der Spezialagenturentwickelten App, die Bar- und QR-Codes erkennt, scannt der Nutzer das Motiv und wird automatisch zu einem Online-Gewinnspiel weitergeleitet.An einer virtuellen Slot-Machine kann er neben Konzerttickets auch eine Gibson-Gitarre und eine Box mit der kompletten Green-Day-Diskographie gewinnen. Jeder Teilnehmer, der seine E-Mail-Adresse angibt, erhält zusätzlich einen EMP-Rabattcode, einen Green-Day-Song zum kostenlosen Download sowie die Chance auf ein signiertes Fanpaket. Die Kampagne, die samt Gewinnspiel bis 17. Oktober läuft, wurde von Kinetic in Kooperation mitundentwickelt. kan