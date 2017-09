Original Content Youtube plant eigene Fußball-Doku-Serie

Youtube-Manager Robert Kyncl bei der Dmexco Foto: Mielek/Google

Youtube treibt seine Pläne für mehr eigene Inhalte voran und will 2018 in Europa mit einer eigenen Fußball-Doku-Serie starten. Das kündigte Youtubes Chief Business Officer Robert Kyncl heute auf der Dmexco an.