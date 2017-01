Online-Piraterie Das sind die am meisten geklauten Serien und Filme 2016

"Game of Thrones" hat seinen Titel verteidigt: Die HBO-Serie isterneut das am häufigsten illegal angesehene Serienformat auf Filesharing-Seiten. Diesen zweifelhaften Titel erringt "GoT" nun schon zum fünften Mal in Folge.

Die am häufigsten illegal gesehenen Serien 2016

Platzierung Format Platzierung Vorjahr 1 Game of Thrones 1 2 The Walking Dead 2 3 Westworld - 4 The Flash 5 5 Arrow 4 6 The Big Bang Theory 3 7 Vikings 7 8 Lucifer - 9 Suits 10 10 The Grand Tour -

die Auftaktfolge der sechsten Staffel erzielte eine Reichweite von 380.000 Kontakten - im Vergleich zum Start der 5. Staffel ein Zuwachs um 74 Prozent.



Bei den im vergangenen Jahr angelaufenen Filmen wurde "Deadpool" am häufigsten illegal gestreamt. Die Marvel-Verfilmung lief am 12. Februar 2016 in den USA an, spielte 783 Millionen US-Dollar ein und war damit die Nummer 8 der erfolgreichsten Kinofilme des vergangenen Jahres. Vom Einspielergebnis auf Rang 6 (873 Millionen Dollar), im Download-Ranking dafür auf Rang 2 landet "Batman vs. Superman: Dawn of Justice". Der nach Kinoeinnahmen in Höhe von

Die am häufigsten illegal gesehenen Filme 2016 Platz Film Einspielergebnis in Dollar 1. Deadpool 783,770,709 2. Batman vs. Superman: Dawn of Justice 873.260.194 3. Captain America: Civil war 1.153.304.495 4. Star Wars: The Force Awakens* 2,068,223,624 5. X-Men Apocalypse 543,934,787 6. Warcraft 433,537,548 7. Independence Day: Resurgence 389,681,935 8. Suicide Squad 745,600,054 9. Finding Dorie 1.027.771.569 10. The Revenant* 532,950,503 erfolgreichste Film des vergangenen Jahres "The First Avenger: Civil War" belegt bei Torrentfreak Platz 3.



Anders als in den vergangenen Jahren teilt Torrentfreak allerdings nicht mit, wie viele illegale Downloads eine Serie jeweils verzeichnet. Man habe darauf verzichtet, weil die Landschaft der verschiedenen Filesharing-Portale (Torrents) zu unübersichtlich geworden sei, teilen die Seitenbetreiber mit. Im vergangenen Jahr sei das Interesse in etwa gleich hoch wie 2015 gewesen, heißt es lediglich. Damals war "Game of Thrones" mit 8,1 Millionen illegalen Downloads die Nummer 1 geworden. In der Spitze, gleich nach Veröffentlichung des Finales von Staffel 6, hätten 350.000 Nutzer eine Folge auf verschiedenen Torrents geteilt.Höchster Neueinsteiger in dem Ranking ist die HBO-Serie "", die seit Oktober 2016 zu sehen ist. Bereits ein halbes Jahr zuvor lief "" bei Fox an - die Serie ist im Piraterie-Ranking die Nummer 8."Game of Thrones", das bei der letzten Emmy-Verleihung erneut als beste Drama-Serie ausgezeichnet worden war , ist hierzulande bei Sky und RTL 2 zu sehen. Dem Pay-TV-Unternehmen bescherte die Fantasyserie hohe Reichweiten: Allein die1,15 Milliarden Dollar