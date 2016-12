Online-Mediathek RTL bietet TV Now nun auch für das Amazon Fire TV an

TV Now ist ab sofort neben dem Google Chromecast auch auf dem Amazon Fire TV empfangbar Foto: RTL

Die Mediengruppe RTL bietet ab sofort ihre Online-Mediathek "TV Now" auch auf dem Amazon Fire TV an. Damit baut das Unternehmen mit Sitz in Köln die Verfügbarkeit des Dienstes aus. Acht Sender stehen dann gegen ein monatliches Entgelt zur Verfügung.