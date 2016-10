Online-Handarbeitsschule G+J und Ringier beteiligen sich neben OZ Verlag an Makerist

Die Website bietet Bastelanleitungen und das entsprechende Material Foto: Screenshot

Verlage legen Hand an: Gruner + Jahr und Ringier investieren in das Do-It-Yourself-Startup Makerist. Als bestehende Investoren beteiligen sich der OZ Verlag und der Hightech-Gründerfonds an einer zweiten Finanzierungsrunde.