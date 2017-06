On-Demand-Dienst Netflix testet interaktive Sendungen für Kinder

Bei den interaktiven Stories bestimmt der Zuschauer, wie es weitergeht. Foto: Foto: Netflix

Der Online-Streamingdienst Netflix will seine Zuschauer stärker einbinden und testet dafür interaktive Sendungen. Mit drei neuen Titeln für Kinder, in denen sie den Verlauf einer Handlung mitbestimmen können, will das US-Unternehmen herausfinden, ob der Ansatz markttauglich ist. Ziel sei, "etwas völlig Neues" auszuprobieren und die "Grenzen des Geschichtenerzählens" zu testen, teilte Netflix am Dienstag mit.