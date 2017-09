OVK-Werbestatistik Digitale Werbung wächst um 7 Prozent

Keine Angst vor Adblockern: OVK-Chef Paul Mudter präsentiert zur Dmexco starke Zahlen Foto: Alexander Hassenstein / Getty Images

Der Online-Vermarkterkreis (OVK) geht mit gestärkter Brust in die Dmexco-Woche. Um 7 Prozent sollen die Nettoausgaben für Online und Mobile in diesem Jahr wachsen, kündigt das Gremium im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) an. Insgesamt hätte die Branche 2017 dann 1,91 Milliarden Euro an Nettowerbeinvestitionen zur Verfügung.