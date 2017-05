NuggsForCarter US-Teenie knackt Ellen DeGeneres Retweet-Rekord

Ein US-Teenager fragt bei Twitter ganz unbekümmert eine Fast-Food-Kette, wie viele Retweets er für ein Jahr Gratis-Chicken-Nuggets benötigt. Wendy's lässt sich auf die Aktion ein - rund einen Monat später stellt #NuggetsforCarter einen neuen Twitter-Rekord auf.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) 6. April 2017

zu spenden, sollte Wilkerson den Rekord von DeGeneres knacken - und hielt Wort.



Nicht nur im Netz dürfte

.@carterjwm is now the most retweeted tweet of all-time. That’s good for the nuggets, and $100k to @DTFA. Consider it done. #nuggsforcarter pic.twitter.com/k6uhsJiP4E — Wendy's (@Wendys) 9. Mai 2017

Anfang April twitterte Carter Wilkerson: "Yo @Wendys how many retweets for a year of free chicken nuggets?". Die Antwort der Fast-Food-Kette erfolgte prompt: 18 Millionen. Ein scheinbar unerreichbares Ziel - der aktuelle Retweet-Rekord liegt bei 3,4 Millionen. Doch der 16-Jährige ließ sich nicht beirren. "Consider it done" - "Betrachtet es als erledigt", antwortete er und bat das Netz um Hilfe.Am 6. April setzte er einen Tweet mit der Botschaft "HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS" ab, der sich unter dem Hashtag #NuggsForCarter schnell verbreitet. In weniger als einer Woche kommt die Nachricht bereits auf 2,5 Millionen Retweets. Zusätzlichen Schwung bekommt die Aktion, als Google auf die Aktion aufmerksam wird und Wilkerson mit einem eigenen Chicken-Nuggets-Doodle unterstützt. Auch Wendy's unterstützte seinen Fan fleißig per Twitter.Von den geforderten 18 Millionen Retweets ist der Nugget-Liebhaber zwar nach wie vor ein gutes Stück entfernt - mit aktuell über 3,4 Millionen Retweets hat Wilkerson mittlerweile allerdings einen über drei Jahre alten Twitter-Bestwert eingestellt. Der Tweet mit den meisten Retweets in der Geschichte des Kurznachrichtendienstes war bislang das bekannte Selfie von Ellen DeGeneres von der Oscar-Verleihung 2014 mit ebenfalls rund 3,4 Millionen Retweets.Ob Wilkerson das geforderte Ziel von 18 Millionen Retweets tatsächlich erreicht, ist zwar nicht absehbar - die Aktion hat aber schon jetzt für alle Beteiligten ausgezahlt. Wendy's versprach 100.000 US-Dollar an eine Hilfsorganisation für adoptierte KinderWendy's damit viele Sympathiepunkte gesammelt haben. Dazu kommt eine immense Earned-Media-Reichweite für die Fast-Food-Kette. Ob Wilkerson noch zu seinen Gratis-Chicken-Nuggets kommt, ist weiter offen. Mittlerweile hat ihn immerhin die entthronte Twitter-Königin Ellen DeGeneres in ihre Show eingeladen. dh