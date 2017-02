Noizz Bild und Ringier Axel Springer starten Portal für Millenials

Das Portal ist seit heute auch in Deutschland online Foto: Ringer Axel Springer

Make some Noizz: Bild und Ringier Axel Springer Media starten in Deutschland gemeinsam ein Portal für junge, urbane Nutzer. In Polen, Serbien und der Slowakei ist Noizz bereits seit einiger Zeit online und erreicht dort Unternehmensangaben zufolge rund 7,5 Millionen Nutzer.