Nichtangriffspakt SPD wirbt vor Bundestagswahl für Anti-"Fake News"-Initiative

Donald Trump soll angeblich von russischen Hackern im Wahlkampf unterstützt worden sein Foto: dpa/ Picture Alliance

Die SPD ruft die anderen Parteien zum Schulterschluss im Kampf gegen sogenannte "Fake News" auf. Bei Zweifeln an der Echtheit von Informationen solle auf Attacken gegen den politischen Gegner verzichtet werden, sagte SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel am Montag in Berlin. Die Sozialdemokraten würden eine Initiative starten, um eine gemeinsame Selbstverpflichtung der Parteien zu erreichen. Schäfer-Gümbel reagierte damit auf den Fall der Grünen-Politikerin Renate Künast, die laut "Spiegel" mit Strafanzeige und -antrag gegen gefälschte Nachrichten bei Facebook vorgeht.