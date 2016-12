Neuer Verlagssitz Gruner + Jahr zieht in die Hafencity

Spekulationen über einen Umzug gibt es bereits seit Jahren, nun macht der Verlag es offiziell: Gruner + Jahr tut es dem Spiegel Verlag gleich und zieht in die aufstrebende Hamburger Hafencity. Der bisherige Verlagssitz am Baumwall wird an die Stadt verkauft.

Es gibt Adressen, die mittlerweile zu einem Synonym für die dort ansässigen Unternehmen geworden sind. Der Hamburger Baumwall gehört dazu. Seit 1990 hat Gruner + Jahr dort seinen Sitz in einem verschachtelten Gebäudekomplex, der an die in der Nähe liegenden Hafenkräne und Ozeandampfer erinnern soll. Voraussichtlich 2021 müssen sich Medienjournalisten an eine neue, aber nicht weniger klingende Adresse gewöhnen.Die neue Anschrift des Verlagshauses wird dann "Am Hannoverschen Bahnhof" lauten. Der zukünftige Standort von Gruner + Jahr liegt am Lohsepark und damit in unmittelbarer Nähe zur Ericusspitze, wo seit 2011 der "Spiegel" residiert. Der im Jahr 1990 bezogene Unternehmenssitz am Baumwall wird an die Stadt Hamburg verkauft.Gruner + Jahr begründet den Umzug damit, dass das bisherige Gebäude nicht mehr den Anforderungen an eine moderne und vernetzte Arbeitsweise entspricht. "Der Baumwall ist uns allen sehr ans Herz gewachsen", erklärt Verlagschefin Julia Jäkel. "Aber Gruner + Jahr entwickelt in zunehmendem Tempo neue Magazine, neue Digitalangebote und neue Geschäfte. Vieles davon entsteht kooperativer, im Miteinander über Redaktions- und Abteilungsgrenzen hinweg. Darum haben wir gemerkt: Es ist Zeit für etwas Neues. Das neue Gebäude wird die Wärme und Kreativität ausstrahlen, die Gruner + Jahr ausmacht."Medienberichten zufolge hatte Gruner + Jahr verschiedene Optionen geprüft, darunter auch ein Sale-and-Lease-Back-Modell und eine Modernisierung des bestehenden Gebäudes. Nun hat sich der Verlag für einen Neubau entschieden. Der Umzug in das neue Verlagsgebäude ist für 2021 geplant. dh