Neuer Name Wige Media heißt jetzt Sporttotal

Die Hauptversammlung von Wige Media hat beschlossen, dass das Unternehmen bald Sporttotal heißt. Damit benennt es sich nach einer gleichnamigen Plattform von Wige Media, die in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußball Bund (DFB) ins Leben gerufen wurde: Sporttotal.tv.

Den Grund für die Umbenennung erklärt Wige-Media-CEO Peter Lauterbach folgendermaßen: "Wir sind überzeugt, dass Sporttotal weit stärker für das zukünftige Geschäftsmodell des Unternehmens steht als die bisherige Firmierung. So sehen wir etwa in unserer neuen digitalen Plattform Sporttotal.tv einen wesentlichen Wachstumstreiber für das Unternehmen." Er betrachtet Sporttotal schon jetzt als "neues, erfolgversprechendes Kapitel in der Unternehmensgeschichte".Nach dem Abschluss der Pilotphase hat Wige Media mit dem DFB für die Webseite Sporttotal.tv zuletzt einen Rahmenvertrag abgeschlossen, der über zehn Jahre läuft. Gemeinsam wollen sie Fußballvereine von der vierthöchsten Spielklasse abwärts mit einer Videothek ausstatten, die es erlaubt, Fußballspiele in hoher Qualität automatisch live auf Sporttotal.tv übertragen werden. Auf diesem Weg soll das Portal als Bewegtbildplattform für Amateurfußball etabliert werden. bre