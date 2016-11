Neuer Free-TV-Sender Sky Sport News HD startet mit vollen Werbeblöcken

Kurz vor dem Free-TV-Start von Sky Sport News HD am 1. Dezember ist man bei Sky Media sehr optimistisch - zumindest, was die Werbung angeht: An den ersten beiden Ausstrahlungstagen sind die Werbeblöcke bereits nahezu ausgebucht.

Das Paket, das wir im Sportbereich anbieten können, ist in Deutschland einzigartig – sowohl inhaltlich als auch in punkto Vermarktung", so Deissenberger. "Die Gespräche mit den Mediaagenturen und den Werbetreibenden bestärken uns in dieser Haltung: Die bisherige Resonanz ist durchweg positiv", so der Sky-Manager weiter.





ÜBER SKY SPORT NEWS HD: Sky Sport News HD wurde erstmals am 24. Februar 2011 angekündigt. Innerhalb von sechs Monaten stand der Newsroom in der Sky-Zentrale in Unterföhring, am 1. Dezember desselben Jahres ging der Sender on Air. Das Prinzip: SSNHD zeigt 24 Stunden am Tag Nachrichten aus der Welt des Sports im Rolling News-Prinzip.







Insgesamt arbeiten für SSNHD knapp 200 Mitarbeiter im Schichtbetrieb, darunter 60 Redakteure und Sendungsverantwortliche sowie jeweils 20 Moderatoren und Reporter. Hinzu kommen etwa 100 Mitarbeiter, die sich um die technische Abwicklung kümmern wie Cutter, Grafiker und Broadcast-Operator. Insgesamt produziert das Team Sky-Angaben zufolge 6570 Live-Stunden aus dem Newsroom pro Jahr. Mit der Nachtschleife zwischen 1 und 7 Uhr kommen nochmal 2190 Sendestunden pro Jahr hinzu.

Die Stimmung könnte in Unterföhrung, dem Sitz von Sky Media, kaum besser sein. Zwei Tage vor dem Starttermin von Sky Sport News HD (SSNHD) im Free-TV vermeldet das Unternehmen, dass die Werbeauslastung der ersten beiden Tage bei 87 Prozent liegt. Die klassischen Werbeflächen seien zu 88 Prozent ausgelastet, die Sonderwerbeformen zu 86 Prozent. Im Umfeld des Spiels FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München, das als Promoaktion für den Launch am kommenden Freitag ab 20:30 Uhr ausnahmsweise live und in voller Länge auf dem Kanal läuft, seien sogar alle Werbeinseln und Sonderwerbeformen gebucht.Erst am gestrigen Montag hatte sich Sky-Media-Manager Thomas Deissenberger optinmistisch zu dem Vermarktungspotenzial geäußert : "Sky Sport News HD wird ab 1. Dezember im Free-TV empfangbar sein. In den vergangenen 48 Monaten verzeichnete der Sender kontinuierlich steigende Reichweiten. Die zentralen Bestandteile des Senders sind neben Rolling News exklusiver Live-Sport, Highlight-Sendungen, Dokumentationen und Magazine. Komplettiert wird das Programm mit Eigenformaten und Labels. kn