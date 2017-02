Neuer Chief Digital Officer Pro Sieben Sat 1 TV Deutschland erweitert Geschäftsführung

Pro Sieben Sat 1 TV Deutschland baut seine Geschäftsführung aus. Filmon Zerai, bislang Co-Geschäftsführer des Videoportals Maxdome, wird zum 1. März zum Chief Digital Officer der deutschen Sendergruppe.

In seiner neuen Postition soll der 40-Jährige die digitalen Aktivitäten der Sendermarken weiterentwickeln und gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, Wolfgang Link, COO Katja Hofem und Finanzchef Oliver Merz die "ganzheitliche Multiplattform- und Contentstrategie" von Pro Sieben Sat 1 TV Deutschland vorantreiben. Zerai berichtet direkt an Wolfgang Link.Der studierte Volkswirt ist seit 2014 für Pro Sieben Sat 1 tätig, zunächst als Director Strategy and Operations im Vorstandsbereich Digital and Adjacent, später war er dort für die strategische Weiterentwicklung der Onlinevideothek Maxdome verantwortlich. 2015 wurde er als COO in die Geschäftsführung von Maxdome berufen, seit Juni 2016 war er Co-Geschäftsführer des Unternehmens."Mit Filmon Zerai konnten wir einen ausgewiesenen Experten für diese Aufgabe gewinnen. Gemeinsam mit unseren Senderchefs wird er für eine plattformübergreifende, integrierte Markenführung sorgen", erklärt Wolfgang Link. "Seine Leidenschaft für unsere Inhalte und sein strategisches und digitales Knowhow hat er bereits in verschiedenen Funktionen in unserer Gruppe bewiesen, zuletzt als Geschäftsführer von Maxdome. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit." dh