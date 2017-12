Neuer Bundestagspräsident Schäuble stößt mit Ermahnung gegen das Twittern auf Kritik und Spott

Geht es nach dem neuen Bundestagspräsidenten, darf im Parlament nicht mehr getwittert werden © Deutscher Bundestag / Achim Melde

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat mit der Ermahnung an die Abgeordneten, im Plenarsaal nicht zu twittern, für Kritik und Spott gesorgt. Schäuble hatte in einem Brief an die Abgeordneten geschrieben: "Den Verhandlungen des Bundestages unangemessen und daher unerwünscht ist die Nutzung von Geräten zum Fotografieren, Twittern oder Verbreiten von Nachrichten über den Plenarverlauf", wie das Deutschlandradio berichtete.