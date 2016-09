Neue Zahlen zum Werbegeschäft Auf Instagram tummeln sich 500.000 Advertiser

Business-Profile, Zoom-Funktion oder Call-to-Action-Button: In den vergangenen Wochen und Monaten hat Instagram versucht, sich für Nutzer und vor allem für Werbungtreibende aufzuhübschen. Offenbar mit Erfolg, glaubt man aktuellen Zahlen, die James Quarles, VP of Monetization bei Instagram, heute präsentierte.

James Quarles (Instagram) im Video-Interview

Unternehmen haben mit der Umstellung auf dieses Profil etwa Zugriff auf Zielgruppen-Statistiken und einen "Call to Action"-Button. Und diese Tools stoßen offensichtlich auf großes Interesse: 1,5 Millionen Unternehmen haben ihr Profil in ein solches "Business-Profil" umgestellt, berichtet Quarles. Und das in nur acht Wochen. Vor allem kleinere und mittelgroße Unternehmen würden das Business-Profil nutzen, heißt es.





Dass sich auf Instagram eine halbe Milliarde Nutzer aufhalten, kommuniziert die Facebook-Tochter bereits seit Längerem. Wie viele Werbungtreibende dort zu finden sind, war bislang aber unbekannt. Bis jetzt. Laut Quarles sollen es weltweitsein, die monatlich auf der Plattform aktiv sind und für ihre Produkte werben. Allein in den vergangenen sechs Monaten sei diese Zahl um das Doppelte angestiegen. DieTop-5 der werbetreibenden Branchen auf Instagram seien Verbrauchsgüter, E-Commerce, Handel, Entertainment und Technik.Zwei deutsche Unternehmen, die das Werbegeschäft auf Instagram recht erfolgreich meistern, sind laut Quarles die Online-Shops Zalando und Kapten & Son . "Instagram ermöglicht es uns, den Nerv unserer Zielgruppe zu treffen, sie mit kreativen Anzeigen zu inspirieren und so messbare Ergebnisse zu erzielen", sagt, VP Performance Marketing bei Zalando. Laut, CEO bei Kapten & Son, habe sein Unternehmen mit Instagram die Zugriffe erhöht und Verkäufe am effektivsten generiert.Mit dem Launch der sogenannten "Business-Profile" vor etwa zwei Monaten hatte Instagram versucht, das Werbe-Geschäft weiter voranzutreiben.Und die privaten Nutzer scheint das kaum zu stören. Im Gegenteil:aller Instagramer folgen Unternehmensprofilen, verkündet Quarles.der Instagrammer geben laut Comscore an, sich von werblichen Posts inspirieren zu lassen und daraufhin aktiv zu werden, heißt: Websites besuchen, Shoppen oder Freunden von Produkten erzählen. Inaller Performance-Kampagnen seien letztlich signifikante Anstiege bei Online-Conversions und mobilen App-Installs beobachtet worden. Insgesamt zählt Instagram-Manager Quarlesin Zusammenhang mit Instagram-Ads seit September 2015, sprich: Klicks auf Anzeigen-Links, App-Installs und Conversions. ron