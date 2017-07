Neue Erlösquelle "Impulse" dreht jetzt auch "Duell"-Filme

Bewegte Wortwechsel: "Impulse" will künftig auch mit Videos Geld verdienen. Das Unternehmermagazin veranstaltet Streitgespräche, lässt sie aufwändig filmen – und von einem Sponsor finanzieren.

Viereinhalb Jahre nach seinem Management-Buy-out erprobt Nikolaus Förster, Geschäftsführender Gesellschafter und Chefredakteur des früheren G+J-Mittelstandsmagazins „Impulse“, ein neues Geschäftsfeld und produziert nun auch Kurzfilme. Unter dem Titel „Kreative Zerstörer. Das Duell“ sollen bis Jahresende sechs rund 15-minütige Videos entstehen. Wirtschaftstheoretisch Pate steht der Ökonom Joseph Schumpeter (1883 bis 1950); er hatte für bestimmte Marktveränderungen den Begriff der „kreativen Zerstörung“ geprägt.

Für die Filmreihe lässt Förster an außergewöhnlichen Drehorten jeweils zwei Kontrahenten zumgegeneinander antreten: „Einen Marktführer gegen einen Gründer, dessen Geschäftsidee das Potenzial hat, eine ganze Branche zu verändern“, sagt er. Wem die Zukunft gehört, sei offen – und eben Thema der Duell-Filme zu unterschiedlichen Branchen. Sie sollen aufwändig gefilmt werden, aus mehreren Perspektiven, auch von oben mit Drohnen.Anders als es das „Impulse“-Bezahlclubmodell vermuten lässt, will Förster die Videos auf der eigenen Aktions-Website kreative-zerstoerer.de gratis zeigen. Finanziert wird die Reihe vom Buchhaltungssoftware-Anbieterals Sponsor, der sein Logo am Anfang und Ende der Filme präsentiert. Die wichtigsten Aussagen der Duelle werden im „Impulse“-Monatsmagazin dokumentiert. Förster will mit dem Projekt „über ein anspruchsvolles journalistisches Format weitereerschließen“, als „wichtigen strategischen Schritt“ für seinen Verlag.Das erste Video ist ab diesem Montag zu sehen. Die: Constantin Eis, der Europa-Chef des New Yorker Matratzen-Start-ups Casper, und Boris Thomas vom traditionsreichen Bettenhersteller Lattoflex. Es folgen Duelle zu den Märkten der Heizungsanlagen, Vermögensanlagen, Logistik, Energieversorgung und Brillen. rp