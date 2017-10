Neue Digital-Specials HORIZONT Online baut Angebot aus

Themen wie Programmatic Advertising, Influencer Marketing, Künstliche Intelligenz oder Content Marketing werden für die Branchen-Entscheider immer wichtiger. Doch angesichts der rasenden Geschwindigkeit, in der sich gerade die jungen Hype-Disziplinen fortentwickeln, wird es immer schwieriger, auf dem Laufenden zu bleiben.

Hier setzen die neuen Digital-Specials von HORIZONT Online an. Diese bündeln nicht nur alle aktuellen Online-Nachrichten zu dem jeweiligen Thema. Vielmehr werden die Digital-Specials auch um Inhalte aus den umfangreichen Reports angereichert, die sonst Print-Abonnenten vorbehalten sind. Die Leser sollen damit die Chance haben, noch tiefer in die Materie einzutauchen und sich einen Informationsvorsprung zu verschaffen.Mit der Einführung der Digital-Specials hält auch ein frischeres Look & Feel auf HORIZONT Online Einzug. Die Specials kommen in einer deutlich opulenteren Optik und mit neuer Sub-Navigation daher, die sukzessive eingeführt wird. Davon profitieren auch Werbekunden. Mit dem Launch der Digital-Specials werden gleich mehrere, deutlich prominentere Platzierungsmöglichkeiten für Logos sowie Text- und Display-Ads geschaffen. hor