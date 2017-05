Neue Daytime Pro Sieben zeigt mehr "Simpsons" und weniger "The Big Bang Theory"

Die "Simpsons" sind demnächst auch in der Daytime zu sehen

Nach dem Vorabend schraubt Pro Sieben auch an seiner Daytime. Ab Mitte Juni zeigt der Sender am Nachmittag nur noch zwei statt drei Folgen seines Dauerbrenners "The Big Bang Theory". Dafür wird die tägliche Dosis der "Simpsons" wieder erhöht.