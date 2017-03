Netflix Streamingdienst investierte bislang 1,75 Milliarden Dollar in europäische Produktionen

Netflix ist ein Gigant auf dem Streaming-Markt. Foto: Paul Sakuma Photography

Themenseiten zu diesem Artikel: Netflix Streaming USA Europa Berlin EU-Kommission Germany

Der aus den USA stammende Streamingdienst Netflix hat eigenen Angaben zufolge seit 2012 1,75 Milliarden Dollar (etwa 1,65 Milliarden Euro) in europäische Produktionen gesteckt. Dazu zählten Ausgaben für vergangene und zukünftige Projekte, auch für den europäischen Raum lizenzierte Titel und Original- sowie Koproduktionen von Februar 2017 an, teilte Netflix am Mittwoch in Berlin mit. Die EU-Kommission will große Bewegtbild-Anbieter, die außerhalb der europäischen Grenzen angesiedelt sind, dazu verpflichten, mindestens 20 Prozent ihrer Filme und Serien in Europa zu produzieren.