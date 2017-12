Netflix Jahresrückblick Diese Serien haben die Nutzer 2017 am meisten verschlungen

Seit Tagen diskutieren die Serienfans über die erste deutsche Netflix-Produktion "Dark" . Dabei gibt es bei der Streaming-Plattform noch zahlreiche andere Erfolgsformate. Allein in diesem Jahr hat Netflix über 600 (!) seiner "Originale" (Eigenproduktionen) veröffentlicht. Jetzt blickt das Unternehmen auf 2017 zurück und gibt bekannt, welche Serien die Deutschen am liebsten gebingt haben und welches Land am häufigsten Serien schaut.

Diese Shows haben die Deutschen in 2017 regelrecht verschlungen (mehr als zwei Stunden Nutzung pro Tag)

Greenleaf American Vandal Suburra: Blood On Rome Mindhunter 3% Anne with an “E” Riverdale Ingobernable Travelers The Keepers

"Dark", "Narcos", "Ozark", "Stranger Things 2" oder "Star Trek: Discovery": Die Liste der neuen Serienstaffeln, die Netflix in diesem Jahr an den Start gebracht hat, ist lang. Die Menschen, die den großen Output des Streamingdienstes am stärksten ausnutzen, leben in Mexiko. Das Land hat weltweit die meisten Mitglieder, die täglich Netflix nutzen. In Deutschland zeigten sich die Nutzer am 29. Oktober - dem Tag der Zeitumstellung - besonders aktiv. Kurios ist aber vor allem eine andere Statstik aus Deutschland: Hierzulande wurde der Film "Ocean's Eleven" von einem User 2017 340 Mal gestreamt. In diesem Jahr hat Netflix über 600 Eigenproduktionen veröffentlicht (© Netflix) In seinem Jahresrückblick weist Netflix sowohl aus, welche Serien gebingt, also regelrecht verschlungen wurden, als auch welche Formate eher genossen und nicht mehr als zwei Stunden pro Tag geschaut wurden.

Diese Shows haben die Deutschen in 2017 richtig genossen (weniger als zwei Stunden Nutzung pro Tag)

The Crown Neo Yokio You Me Her Eine Reihe betrüblicher Ereignisse GLOW Friends From College El Chapo Ozark Atypical Big Mouth

Diese Shows haben die Deutschen in 2017 zum "Cheaten" verführt (wurden ohne Partner weitergeschaut)

Tote Mädchen lügen nicht Orange is The New Black Narcos Star Trek: Discovery Better Call Saul Stranger Things Riverdale Marvel’s The Defenders Black Mirror The Expanse

Diese Shows wurden in Deutschland am meisten in Familien geschaut

Tote Mädchen lügen nicht Stranger Things Star Trek: Discovery Gilmore Girls: Ein neues Jahr Fuller House Riverdale Eine Reihe betrüblicher Ereignisse Chef’s Table Trollhunters Anne with an “E”

Diese Shows wurden weltweit in 2017 regelrecht verschlungen (mehr als zwei Stunden Nutzung pro Tag)

American Vandal 3% Tote Mädchen lügen nicht Anne with an “E” Riverdale Ingobernable Travelers The Keepers The OA The Confession Tapes

Diese Shows wurden weltweit in 2017 richtig genossen (weniger als zwei Stunden Nutzung pro Tag)

The Crown Big Mouth Neo Yokio Eine Reihe betrüblicher Ereignisse GLOW Friends from College Ozark Atypical Dear White People Disjointed

Diese Shows haben weltweit in 2017 zum "Cheaten" verführt (wurden ohne Partner weitergeschaut)

Narcos Tote Mädchen lügen nicht Stranger Things Orange is The New Black Sense8 Black Mirror Marvel's The Defenders Marvel's Iron Fist Ozark Mindhunter

Diese Shows wurden weltweit am meisten in Familien geschaut

Stranger Things Tote Mädchen lügen nicht Eine Reihe betrüblicher Ereignisse Star Trek: Discovery Gilmore Girls: Ein neues Jahr Riverdale Fuller House Chef's Table Atypical Anne with an “E”

